Fenerbahçe'ye kötü haber: Sofyan Amrabat

Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Sofyan Amrabat
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12 Nisan 2025 17:50
Son güncelleme 12 Nisan 2025 18:11
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. 

Sarı-Lacivertliler'e, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi...

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Amrabat, Sivasspor maç kadrosuna alınmayacak.  

AMRABAT'IN PERFORMANSI

28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 2 gol attı ve 3 asist katkısı yaptı.  
 
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