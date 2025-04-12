Fenerbahçe'ye kötü haber: Sofyan Amrabat

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Sarı-Lacivertliler'e, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi...
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Amrabat, Sivasspor maç kadrosuna alınmayacak.
AMRABAT'IN PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 2 gol attı ve 3 asist katkısı yaptı.
Sarı-Lacivertliler'e, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi...
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Amrabat, Sivasspor maç kadrosuna alınmayacak.
AMRABAT'IN PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 2 gol attı ve 3 asist katkısı yaptı.