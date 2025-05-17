Fenerbahçe'ye Goretzka piyangosu!

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro planlamasına başlandı. Orta sahaya daha kaliteli bir oyuncu almak isteyen sarı-lacivertli ekip, Alman devinin yıldızını gündemine aldı.
Bayern Münih, sezonun ikinci yarısındaki iyi performansına rağmen Leon Goretzka'ya yeni sözleşme yapmayı düşünmüyor. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcuya teklif götürme kararı aldığı öğrenildi.
BONSERVİS BEDELİ İSTENİYOR
Goretzka'dan bonservis geliri elde etmeyi amaçlayan Bavyera ekibi, oyuncunun bu yaz ayrılmasına izin verecek.
15 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Goretzka için gözden çıkardığı bonservis bedeli de belirtildi. Buna göre Ali Koç ve kurmayları, 30 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro teklif önerdi.
BU SEZON PERFORMANSI
Alman orta saha, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde bu sezon 39 maça çıkıp ağları 5 kez havalandırırken 2 de asist yapmıştı.
Bayern Münih, sezonun ikinci yarısındaki iyi performansına rağmen Leon Goretzka'ya yeni sözleşme yapmayı düşünmüyor. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcuya teklif götürme kararı aldığı öğrenildi.
BONSERVİS BEDELİ İSTENİYOR
Goretzka'dan bonservis geliri elde etmeyi amaçlayan Bavyera ekibi, oyuncunun bu yaz ayrılmasına izin verecek.
15 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Goretzka için gözden çıkardığı bonservis bedeli de belirtildi. Buna göre Ali Koç ve kurmayları, 30 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro teklif önerdi.
BU SEZON PERFORMANSI
Alman orta saha, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde bu sezon 39 maça çıkıp ağları 5 kez havalandırırken 2 de asist yapmıştı.
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