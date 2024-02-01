Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine aldığı 21 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı için kulübü Eyüpspor'un isteği belli oldu.
7 MİLYON EURO İSTEDİLER
Eyüpspor, Pendikspor'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin sözlü teklif yaptığı Erencan Yardımcı için 7 milyon euro istedi.
F.BAHÇE, ASTRONOMİK BULDU
Sarı-Lacivertliler bu rakamı astronomik buldu ve beklemeye geçti.
BU SEZON 6 GOL ATTI
Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Erencan Yardımcı, Süper Lig'de 19 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.
7 MİLYON EURO İSTEDİLER
Eyüpspor, Pendikspor'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin sözlü teklif yaptığı Erencan Yardımcı için 7 milyon euro istedi.
F.BAHÇE, ASTRONOMİK BULDU
Sarı-Lacivertliler bu rakamı astronomik buldu ve beklemeye geçti.
BU SEZON 6 GOL ATTI
Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Erencan Yardımcı, Süper Lig'de 19 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.