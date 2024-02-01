Fenerbahçe'ye Erencan Yardımcı cevabı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Eyüpspor, Erencan Yardımcı'nın transferi için Fenerbahçe'den 7M € talep etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Erencan Yardımcı cevabı!
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01 Şubat 2024 10:15
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine aldığı 21 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı için kulübü Eyüpspor'un isteği belli oldu.

7 MİLYON EURO İSTEDİLER

Eyüpspor, Pendikspor'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin sözlü teklif yaptığı Erencan Yardımcı için 7 milyon euro istedi.

F.BAHÇE, ASTRONOMİK BULDU

Sarı-Lacivertliler bu rakamı astronomik buldu ve beklemeye geçti.

BU SEZON 6 GOL ATTI

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Erencan Yardımcı, Süper Lig'de 19 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 1 de asist yaptı. 

 
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