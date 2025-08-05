Transfer çalışmalarında önceliğini kanat transferine veren Fenerbahçe'de yönetim, orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor.
Liste başı olan Yves Bissouma'nın Tottenham ile yollarını ayırması an meselesi. Londra ekibi, Bayern Münih'ten Joao Palhinha'yı kiralık olarak transfer etti.
Thomas Frank'ın gelecek sezon planlamasında yer vermediği Malili oyuncu, transfer listesine koyuldu. Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda gözyaşlarını tutamamış, neden ağladığına dair net bir haber ortaya çıkmamıştı.
Bissouma için sadece Fenerbahçe değil Londra'nın bir diğer kulübü olan West Ham da devreye girdi. İngiliz ekibi, Tottenham'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin de yakın zamanda Tottenham ile resmi temasları kurması bekleniyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Malili oyuncu için Tottenham, 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.
Liste başı olan Yves Bissouma'nın Tottenham ile yollarını ayırması an meselesi. Londra ekibi, Bayern Münih'ten Joao Palhinha'yı kiralık olarak transfer etti.
Thomas Frank'ın gelecek sezon planlamasında yer vermediği Malili oyuncu, transfer listesine koyuldu. Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda gözyaşlarını tutamamış, neden ağladığına dair net bir haber ortaya çıkmamıştı.
Bissouma için sadece Fenerbahçe değil Londra'nın bir diğer kulübü olan West Ham da devreye girdi. İngiliz ekibi, Tottenham'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin de yakın zamanda Tottenham ile resmi temasları kurması bekleniyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Malili oyuncu için Tottenham, 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.