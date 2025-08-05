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Fenerbahçe'ye Bissouma'da rakip: West Ham

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Tottenham'ın Malili yıldızı Yves Bissouma için West Ham'da devreye girdi. Londra ekibi, Bissouma için 15 milyon Euro bonservis ücreti istiyor.

calendar 05 Ağustos 2025 13:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Bissouma'da rakip: West Ham
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Transfer çalışmalarında önceliğini kanat transferine veren Fenerbahçe'de yönetim, orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor.

Liste başı olan Yves Bissouma'nın Tottenham ile yollarını ayırması an meselesi. Londra ekibi, Bayern Münih'ten Joao Palhinha'yı kiralık olarak transfer etti.

Thomas Frank'ın gelecek sezon planlamasında yer vermediği Malili oyuncu, transfer listesine koyuldu. Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda gözyaşlarını tutamamış, neden ağladığına dair net bir haber ortaya çıkmamıştı.

Bissouma için sadece Fenerbahçe değil Londra'nın bir diğer kulübü olan West Ham da devreye girdi. İngiliz ekibi, Tottenham'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin de yakın zamanda Tottenham ile resmi temasları kurması bekleniyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Malili oyuncu için Tottenham, 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi. 

 
 

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