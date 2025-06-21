Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli kurmaylar teknik direktör Jose Mourinho'nun listesi dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Dominik Livakovic'in alternatifi bulundu. Sarı-lacivertli ekibin En-Nesyri'nin Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve şuan Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in kalesini koruyan Yassine Bounou için harekete geçtiği öne sürüldü. Kurmayların oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve 34 yaşındaki eldivenden de olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Son gelen haberlere göre tecrübeli eldivenin Arabistan'da mutsuz olduğu ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği iddia edildi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Wydad'da başlayan Bounou, daha sonra sırasıyla Atletico Madrid II, Real Zaragoza, Girona, Sevilla ve son olarak Al Hilal forması giydi. Tecrübeli eldiven 2017 yılından beri aralıksız olarak Fas Milli Takım kalesini de başarıyla koruyor.
Fenerbahçe'nin temasları sürdürdüğü Livakovic'ten gelecek habere göre transferi bitireceği öne sürüldü. Avrupa kulüplerinden çok sayıda teklif alan Livakovic'in transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZINI PARLATTI
Kaleci arayan Fenerbahçe için en doğru adayın Bounou olacağını öne sürdü. Faslı kaleci, Livakovic gibi son Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yıldızları arasındaydı. Bounou ülkesi Fas'ın yarı finale yükseldiği organizasyonda kalesinde gösterdiği performansla yıldızını parlatmış ve turnuvadaki en iyi kaleciler arasında gösterilmişti.
Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Dominik Livakovic'in alternatifi bulundu. Sarı-lacivertli ekibin En-Nesyri'nin Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve şuan Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in kalesini koruyan Yassine Bounou için harekete geçtiği öne sürüldü. Kurmayların oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve 34 yaşındaki eldivenden de olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Son gelen haberlere göre tecrübeli eldivenin Arabistan'da mutsuz olduğu ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği iddia edildi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Wydad'da başlayan Bounou, daha sonra sırasıyla Atletico Madrid II, Real Zaragoza, Girona, Sevilla ve son olarak Al Hilal forması giydi. Tecrübeli eldiven 2017 yılından beri aralıksız olarak Fas Milli Takım kalesini de başarıyla koruyor.
Fenerbahçe'nin temasları sürdürdüğü Livakovic'ten gelecek habere göre transferi bitireceği öne sürüldü. Avrupa kulüplerinden çok sayıda teklif alan Livakovic'in transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZINI PARLATTI
Kaleci arayan Fenerbahçe için en doğru adayın Bounou olacağını öne sürdü. Faslı kaleci, Livakovic gibi son Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yıldızları arasındaydı. Bounou ülkesi Fas'ın yarı finale yükseldiği organizasyonda kalesinde gösterdiği performansla yıldızını parlatmış ve turnuvadaki en iyi kaleciler arasında gösterilmişti.
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