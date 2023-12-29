Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi rest: "Maça çıkmayız!"

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşımız'ın okunmaması ve Atatürk tişörtleri ile pankartlarına izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi rest: 'Maça çıkmayız!'
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29 Aralık 2023 14:57
Son güncelleme 29 Aralık 2023 15:47
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi açıklama yaptı.

Eray Yazgan, Milliyet'ten Nevzat Dindar'a yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe de Galatasaray'a destek çıkarak, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

SUUDİLER, ATATÜRK VE İSTİKLAL MARŞI'NA İZİN VERMEDİ

Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına, Atatürk tişörtlerine ve İstiklal Marşı'na izin vermediler. Suudiler kararından dönmezde iki takım da maça çıkmama kararı aldı.

ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam

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