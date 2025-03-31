Fenerbahçe ve Galatasaray'dan çifte kupa hayali

2 sezondur üst üste ligde ipi göğüsleyen Galatasaray ve 11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe arasında yaşanan psikolojik rekabetin akıbeti, bu hafta belli olacak.



Beşiktaş'ın derbiyi kazanmasıyla birlikte farkı 9 puana çıkarma şansını kaçıran Sarı-Kırmızılılar, 6 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına dikkat kesildi.



Sarı lacivertliler evinde Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarırsa, bitime 8 hafta kala yarışta farkı 3 puana düşürecek. Ancak Galatasaray'ın halen 6 puanlık şansı ve ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.



FENERBAHÇE İÇİN DAHA KRİTİK



Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre kazanan doğrudan yarı finale uzanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçerse çifte kupanın hayalini kuracak. Ancak Fenerbahçe cephesinde bu maçın önemi daha kritik. Galatasaray kaybetse dahi ligdeki yarışta üstünlüğü elinde bulunduruyor. 6 puan geride olan Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde ezeli rakibine ikinci kez kaybederse 2 önemli kulvarı kupasız bitirme ihtimaliyle yüzleşebilir; Jose Mourinho'nun sonu gelebilir...



SÜPER KUPA'DA YENİ FORMAT



Öte yandan yeni sezonda Süper Kupa dörtlü format şeklinde oynanacak. TFF'nin açıkladığı yeni sisteme göre Süper Kupa; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu ve ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde yapılacak. Şu anki lig sıralamasına göre Fenerbahçe de Galatasaray da, Süper Kupa finallerinde yer alabiliyor. Çifte kupayı kazanmayı başaran takım, dörtlü finalden de galip çıkması halinde yeni sezonu üç şampiyonlukla açma mutluluğunu yaşayacak.



