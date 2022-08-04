UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe ile Slovacko karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lincoln'ün asistinde Emre Mor ve 45+2. dakikada frikikten ve 81. dakikada ceza sahası dışından Lincoln attı.



Çek ekibi Slovacko'da Stanislav Hofmann, 48. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.



Fenerbahçe, bir sonraki maçını 8 Ağustos'ta Ümraniyespor ile evinde oynadıktan sonra 11 Ağustos'ta Slovacko'ya konuk olacak.



Sarı lacivertliler, turu geçmesi halinde Austria Wien ile eşleşecek.



JORGE JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan kaleci Altay'ın yerine Ertuğrul Çetin'i ilk 11'de görevlendiren deneyimli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi. Portekizli çalıştırıcı, cezalı İsmail Yüksek'in yokluğunda Miha Zajc'a şans verirken, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King'in yerine de Lincoln Henrique'yi tercih etti.



Jorge Jesus, savunmada Dinamo Kiev maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marcel Tisserand'ı maç kadrosuna bildirmezken, bu oyuncunun yerine yeni transfer Gustavo Henrique'yi ilk 11'de oynattı.



Slovacko karşısında kalede Ertuğrul Çetin'i oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ise sağda Emre Mor'u, ortada Miha Zajc'ı ve solda Lincoln Henrique'yi sahaya sürdü.



İkinci forvet pozisyonunda Diego Rossi'yi değerlendiren Jesus, gol yollarında da yine Enner Valencia'ya şans verdi.



Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda Güler, Miguel Crespo, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Burak Kapacak ise yedek soyundu.



GENÇ KALECİ ERTUĞRUL'UN İLK AVRUPA MAÇI



Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, Slovacka karşısında ilk Avrupa deneyimini yaşadı.



Sarı-lacivertli ekipte A takımda ilk resmi maçına geçtiğimiz sezon ligde Antalyaspor deplasmanında çıkan Ertuğrul, ilk 90 dakika heyecanını da Altay karşısında yaşamıştı.



Bu iki maç dışında resmi maçlarda süre alamayan 19 yaşındaki file bekçisi, hazırlık maçında Partizan karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.



Ertuğrul, kaleci Altay'ın sakatlığı, yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ın henüz takımla çalışmamış olması nedeniyle önemli karşılaşmada kaleyi korudu.



YENİ TRANSFERLER İLK KEZ



Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gustavo Henrique ve Luan Peres, ilk kez sarı-lacivertli formayla buluştu.



Kim Min-jae'nin ayrılışı ve Serdar Aziz'in sakatlığıyla savunmada problem yaşayan Fenerbahçe, bu bölgedeki eksiği 2 Brezilyalı savunmacıyla gidermişti.



Teknik direktör Jorge Jesus, takıma son 1 hafta içinde katılan Brezilyalı savunmacılardan Gustavo Henrique'yi ilk 11'de oynatırken, Luan Peres yedek bekledi.



MERT HAKAN YERİNE İRFAN CAN



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Hakan Yandaş, Slovacko maçlarının kadrosundan çıkarıldı.



Tecrübeli oyuncunun yerine yeni transfer kaleci İrfan Can Eğribayat kadroya dahil edildi.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe, zorlu mücadeleye UEFA listesinden 3 oyuncu eksiğiyle çıktı.



Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için müsabakada yer almadı.



Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Joshua King ve henüz takımla çalışmayan yeni transfer İrfan Can Eğribayat da kadroda bulunmadı.



Öte yandan, diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır yedek soyundu.



Bu oyuncuların yanı sıra, sakatlıkları sebebiyle isimleri bildirilmeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Joao Pedro ile son anda kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı.



MIHA ZAJC İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Miha Zajc, Slovacko müsabakasına ilk 11'de başladı.



Sarı-lacivertliler adına geçtiğimiz sezonun en çok beğenilen isimleri arasına yer alan Slovenyalı futbolcu, Dinamo Kiev maçlarında süre alamamıştı.



Orta sahaya yapılan takviyelerin ardından kadrodan uzak kalan 28 yaşındaki orta saha, Slovacko karşısında teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi.



KAPTAN ENNER VALENCIA



Fenerbahçe'de Slovacko karşısında Enner Valencia sahaya kaptan olarak çıktı.



Kaptan Altay Bayındır'ın yokluğunda kaptanlık pazubendini Valencia taktı.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU



Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.



Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Lincoln Henrique'nin sol köşeden ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı sağında topu alan Zajc, çalımlarla penaltısı noktasına kadar geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yerden şutu sonrası meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe'nin öne geçti. Rossi'nin sol kanattan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Lincoln Henrique, topu penaltı noktası civarında bekleyen Emre Mor ile buluşturdu. Emre Mor'un sağ ayağıyla kalecinin soluna doğru plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0

45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahası sağ önüne gelen Emre Mor, faulle durduruldu. Serbest vuruşu kullanan Lincoln Henrique'nin barajın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, sol köşeden ağlarla buluştu: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann'ın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

58. dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, top kalecinin ellerinde kaldı.

81. dakikada Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 3. golü buldu. Sağ kanattan Bruma'nın attığı pasla ceza yayı önünde buluşan Lincoln Henrique, sol ayağının içiyle yaptığı sert vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-0.



Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk.77 Novak), Arao, Zajc (Dk. 60 Crespo), Emre Mor (Dk. 60 Bruma), Lincoln Henrique, Rossi (Dk. 60 Serdar Dursun), Valencia (Dk.77 Arda Güler)

Slovacko: Nguyen, Reinberk (Dk. 69 Vecheta), Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik (Dk. 46 Levin), Petrzela (Dk. 63 Tomic), Holzer (Dk. 63 Sinyavskiy), Travnik (Dk. 86 Kohut), Kalabiska

Goller: Dk. 17 Emre Mor, Dk. 45+1 ve Dk. 81. Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 48 Hofmann (Slovacko)

Sarı kartlar: Dk. 54 Jorge Jesus (Teknik direktör), Dk. 55 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 65 Travnik, Dk. 90+2 Sinyavskiy (Slovacko)





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