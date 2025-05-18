Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.
Kadıköy'de maç saatini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca, "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratlarıyla eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.
Kadıköy'de maç saatini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca, "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratlarıyla eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.
🟡 🔵 Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki
📌 Maç saatini bekleyen taraftarlar, 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Her yer Aziz, her yer Yıldırım' sloganları attı. pic.twitter.com/JjMNUDuc18
— Sporx (@sporx) May 18, 2025
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