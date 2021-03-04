Fenerbahçe paylaştı; İşte Kadıköy'de zeminin son hali

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı öncesi Ülker Stadı'nın zemininin fotoğrafını paylaştı ve değişime dikkat çekti

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe paylaştı; İşte Kadıköy'de zeminin son hali
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04 Mart 2021 16:01
Süper Lig'de 26. haftada Göztepe'ye sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin stat zemininin yoğun kar yaşından etkilendiği dikkat çekmişti.

Türkiye'de birçok stat bu durumdan etkilenirken, sarı lacivertli kulüp resm itwitter hesabından Antalyaspor maçı öncesi Ülker Stadı'nın zemininin fotoğrafını paylaştı.

Kadıköy'de zeminin kısa sürede dikkat çeken bir değişim yaşadığı görüldü.

Son olarak oynadığı Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibyetle dönen Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor engelini geçerek yeni bir seri başlatmak istiyor





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