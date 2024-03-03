Fenerbahçe Parolapara, Cizre'de galibiyete ulaştı

Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Parolapara, Cizre'de galibiyete ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2024 16:53
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Fenerbahçe Parolapara, bu sonuçla birlikte 22. maçında 21. galibiyetini aldı.

Salon: Cizre

Hakemler: İsmail Yıldırım, Alper Üğüten

RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Hakan Polat, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Berkay Yavuz, Armin Far, Görkem Yazgan)

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Setler: 16-25, 25-23, 23-25, 21-25

Süre: 112 dakika (23, 29, 30, 30)

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery