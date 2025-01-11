Fenerbahçe Opet, Tarsus karşısında çok rahat galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında İlkem Yapı Tarsus Spor'u 108-66 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, Tarsus karşısında çok rahat galip
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11 Ocak 2025 16:40
Son güncelleme 11 Ocak 2025 17:14
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 108-66 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mesut Öztürk, Ramazan Sezer Baran, Kadir Giray Esen

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Williams 12, Sabally 13, Allemand 17, Meesseman 26, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3, Ece Erginay, Sudenur Akarpa, Selen İrem Baş

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 17, Heal 14, Büşra Akgün 6, Alleyne 15, Hurt 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 4, Ceylin Beyza Altunpa 4, Havva Güngör Peker

1. Periyot: 27-18

Devre: 57-32

3. Periyot: 82-48

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