Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de Umana Reyer'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu beşinci maçında çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de Umana Reyer'i konuk edecek
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21 Ocak 2025 13:38
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu beşinci maçında çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

FIBA Kadınlar EuroLeague'de ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 4 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

İtalya temsilcisi ise önceki turda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken bu turda oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ikinci turda deplasmanda Umana Reyer'i 79-71 yendi.

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