Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de Umana Reyer'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu beşinci maçında çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.



Metro Enerji Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



FIBA Kadınlar EuroLeague'de ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 4 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.



İtalya temsilcisi ise önceki turda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken bu turda oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, ikinci turda deplasmanda Umana Reyer'i 79-71 yendi.



