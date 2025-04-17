Fenerbahçe Opet - ÇİMSA ÇBK finalinde ikinci randevu

Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin arasındaki final serisinin ikinci maçı cuma günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet - ÇİMSA ÇBK finalinde ikinci randevu
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17 Nisan 2025 12:23
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında cuma günü Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Can Mavisu, Kerem Yılmaz ve Ozan Gönen hakem üçlüsü görev yapacak.

İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetiminde çıktığı ilk müsabakada Çimsa ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup eden sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı 20 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Takımlardan birinin 3 galibiyete ulaşamaması durumunda oynanacak 4. ve 5. maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

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