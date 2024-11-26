Fenerbahçe'nin rekor hedefi; sırada Beşiktaş var

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup ederek deplasmandaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.
Sarı lacivertliler, rakiplerine ligde konuk olduğu son 26 maçın 21'ini kazandı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı- Lacivertliler, Süper Lig'de deplasmanda tam 25 maç yenilmeyen Trabzonspor'un rekorunu da geride bırakmış oldu.
Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise bir başka ezeli rakibi Beşiktaş'ın rekorunu geride bırakmak.
Fenerbahçe, 1991-1993 yılları arasında üst üste 33 deplasman maçında kaybetmeyen Kartal'ın rekorunu kırmak için mücadele edecek. Süper Lig'de üst üste deplasman maçlarında en çok kaybetmeyen takım Galatasaray...
Sarı- Kırmızılılar, üst üste 40 deplasman maçında kaybetmedi.
AVRUPA'NIN DA ZİRVESİNDE
Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 26 maçta kaybetmeyen Fenerbahçe, Avrupa'nın da zirvesinde yer alıyor.
Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın 10 büyük liginde deplasmanda en uzun süredir mağlup olmayan takımlar sıralamasında 2. basamakta yer alıyor.
Ezeli rakibi Galatasaray ise 17 maçla 7. sırada kendisine yer buldu.
Sarı lacivertliler, rakiplerine ligde konuk olduğu son 26 maçın 21'ini kazandı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı- Lacivertliler, Süper Lig'de deplasmanda tam 25 maç yenilmeyen Trabzonspor'un rekorunu da geride bırakmış oldu.
Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise bir başka ezeli rakibi Beşiktaş'ın rekorunu geride bırakmak.
Fenerbahçe, 1991-1993 yılları arasında üst üste 33 deplasman maçında kaybetmeyen Kartal'ın rekorunu kırmak için mücadele edecek. Süper Lig'de üst üste deplasman maçlarında en çok kaybetmeyen takım Galatasaray...
Sarı- Kırmızılılar, üst üste 40 deplasman maçında kaybetmedi.
AVRUPA'NIN DA ZİRVESİNDE
Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 26 maçta kaybetmeyen Fenerbahçe, Avrupa'nın da zirvesinde yer alıyor.
Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın 10 büyük liginde deplasmanda en uzun süredir mağlup olmayan takımlar sıralamasında 2. basamakta yer alıyor.
Ezeli rakibi Galatasaray ise 17 maçla 7. sırada kendisine yer buldu.