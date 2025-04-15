Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, takımda kalmasını istediği kiralık oyunculara hamle yapıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Tuttosport, Fenerbahçe'nin Filip Kostic'in bonservisini almak istediğini ancak Juventus'un 4 milyon euro talep ettiğini yazdı.
Haberde; "Mourinho, Kostic'in takımda kalmasını istiyor. Ancak Juventus'un talebi net 4 milyon euro" bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe'nin ise Kostic için 3 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Tuttosport, Fenerbahçe'nin Filip Kostic'in bonservisini almak istediğini ancak Juventus'un 4 milyon euro talep ettiğini yazdı.
Haberde; "Mourinho, Kostic'in takımda kalmasını istiyor. Ancak Juventus'un talebi net 4 milyon euro" bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe'nin ise Kostic için 3 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Kostic, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.