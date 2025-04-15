Fenerbahçe'nin Kostic için teklifi!

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Fenerbahçe, Filip Kostic'in bonservisi için 3 milyon euro değerinde bir teklif yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Kostic için teklifi!
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15 Nisan 2025 10:03
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, takımda kalmasını istediği kiralık oyunculara hamle yapıyor.

Tuttosport, Fenerbahçe'nin Filip Kostic'in bonservisini almak istediğini ancak Juventus'un 4 milyon euro talep ettiğini yazdı.

Haberde; "Mourinho, Kostic'in takımda kalmasını istiyor. Ancak Juventus'un talebi net 4 milyon euro" bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe'nin ise Kostic için 3 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Kostic, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 
 
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