Fenerbahçe'nin golünde el itirazı!

Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırladığı mücadelenin 24. dakikasında Samet Akaydin ile öne geçti.
Bu dakikada Mert Hakan'ın sağdan ortasında Samet Akaydin, arka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe'nin Samet ile bulduğu gol öncesi Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyon için VAR hakemi Sarper Barış Saka, pozisyonu izlemesi için Kadir Sağlam'ı ekrana davet etti.
Sivassporlu oyuncular, Djiku ve Sundberg arasında yaşanan pozisyon için elle oynama bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'da izlediği pozisyonda kararını değiştirmedi ve gol kararında kaldı. Fenerbahçe, bu golle Sivasspor karşısında öne geçti.
Bu dakikada Mert Hakan'ın sağdan ortasında Samet Akaydin, arka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe'nin Samet ile bulduğu gol öncesi Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyon için VAR hakemi Sarper Barış Saka, pozisyonu izlemesi için Kadir Sağlam'ı ekrana davet etti.
Sivassporlu oyuncular, Djiku ve Sundberg arasında yaşanan pozisyon için elle oynama bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'da izlediği pozisyonda kararını değiştirmedi ve gol kararında kaldı. Fenerbahçe, bu golle Sivasspor karşısında öne geçti.
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