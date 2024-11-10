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Fenerbahçe'nin golünde el itirazı!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Samet Akaydin'in golüyle 1-0 öne geçti. Sivassporlu oyuncular, gol öncesi Alexander Djiku'nun ceza sahasındaki pozisyonu için elle oynama bekledi. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu ekranda izledi ve gol kararında kaldı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'nin golünde el itirazı!
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10 Kasım 2024 20:03
Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırladığı mücadelenin 24. dakikasında Samet Akaydin ile öne geçti.

Bu dakikada Mert Hakan'ın sağdan ortasında Samet Akaydin, arka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'nin Samet ile bulduğu gol öncesi Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyon için VAR hakemi Sarper Barış Saka, pozisyonu izlemesi için Kadir Sağlam'ı ekrana davet etti.

Sivassporlu oyuncular, Djiku ve Sundberg arasında yaşanan pozisyon için elle oynama bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'da izlediği pozisyonda kararını değiştirmedi ve gol kararında kaldı. Fenerbahçe, bu golle Sivasspor karşısında öne geçti.

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