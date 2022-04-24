Fenerbahçe'nin galibiyet sevinçlerine sakatlık gölgesi

Fenerbahçe ligde doludizgin koşuyor ama sarı lacivertli savaşçılar da birer birer eksiliyor. Rize'yi gole boğarak son yılların en iyi galibiyet serisine ulaşan Fenerbahçe'de şoku yaşanıyor. Pelkas ve Szalai'den sonra sakatlanan orta sahanın bel kemiği oyuncu sezonu kapattı. İkinciliği tapulamak için kalan maçlarını kazanmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal Gaziantep maçında cezalı Kim'den de faydalanamayacak. Kartal'ın bir sıkıntısı da ceza sınırındaki yıldızları.



ALTERNATİF VAR AMA



Kadıköy'deki Gaziantep sınavında Kim'in boşluğunu Tisserand'la dolduracak olan İsmail Kartal, Crespo'nun yerine ise Mert Hakan Yandaş'ı çekmeyi düşünüyor. Ancak ileri üçlü konusunda kararsızlık var. Kartal, Osayi'yi ileri çekip sağ beki Nazım'a teslim edecek ya da kanatları Rossi, Ferdi'den kurup, sol bekte Novak'a görev verecek. Derbi öncesi, Osayi, Serdar Aziz, Mert Hakan, Novak ve Gustavo'nun Gaziantep maçına ceza sınırında çıkacak olması ise hocayı endişelendiriyor.



GÖZÜ GOL KRALLIĞINDA



Rize'ye bir kere daha hat-trick yaparak gol sayısını 13'e çıkaran Serdar Dursun, gözünü krallığa dikti. "Rize karşısında biraz daha süre alabilseydim iki gol daha atabilirdim" diyen Serdar, "Mert Hakan ve İrfan Can'ın paslarıyla gol kralı olabilirim" ifadesinde bulundu.





Rize'de sakatlanan Miguel Crespo,İstanbul'da ameliyat masasına yattı. Başarılı bir operasyon geçiren Portekizli yıldızın tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Takım arkadaşları Crespo'ya moral vermek için hastaneye akın etti.



BAMBAŞKA OLDU



Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile gelişimi rakamlara da yansıdı. Sarı lacivertliler daha çok gol atan, daha az gol yiyen bir takıma dönüştü. Pereira ile 17 maçta 28 gol atıp, 22 gol yiyen Fenerbahçe, Kartal'la 13 maça 36 gol sığdırdı. 13 gol yedi.





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