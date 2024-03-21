Fenerbahçe'nin en zor Nisan ayı!

Önümüzdeki ayı tarihi bir kongre ile açacak olan Fenerbahçe'yi, sezonun en kritik süreci bekliyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin en zor Nisan ayı!
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21 Mart 2024 08:02
Olaylı Trabzonspor maçının ardından tüm Fenerbahçe camiası 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kilitlenirken futbol takımının kurmayları bir yandan lige devam edilecekmiş gibi maç planlarını ve rakip analizlerini aksatmadan sürdürüyor.

Sarı lacivertlileri hem kritik kararların alınacağı hem de çok yoğun bir maç trafiğinin beklediği nisan ayı Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla başlayacak.

2 DERBİ OYNAYACAK

Takımın lige devam etmesi durumunda, sezonun en yoğun ve zorluk derecesi yüksek maç trafiği başlayacak. Biri Galatasaray'la diğeri Beşiktaş ile olmak üzere peş peşe 7 maç yapacak.

2'si deplasman 2'si iç saha olmak üzere Süper Lig'de 4 maç oynayacak Kanarya, tarihte bir değişiklik olmazsa 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Süper Kupa maçına çıkacak. Yine UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmaları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak. 

Kaynak: Hürriyet


 

 
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