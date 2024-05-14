Trabzonspor'da Uğurcan kararı: 10 milyon euro

Trabzonspor, Suudi Arabistan'dan talipleri olan Uğurcan Çakır için 8-10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Uğurcan kararı: 10 milyon euro
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14 Mayıs 2024 11:25
Trabzonspor'da ismi sık sık İngiliz takımlarıyla anılan Uğurcan Çakır'a iki Suudi Arabistan takımı talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde başkan Ertuğrul Doğan'ın gidişine onay verebileceklerini ve ilgilenen kulüpler olduğunu açıkladığı başarılı eldiven için iki Arabistan ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bordo-mavili yönetimin, 8-10 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi var. Bu sezon performansı tartışılan Uğurcan Çakır'ın da ayrılmaya sıcak bakıyor ancak hayali olan İngiltere Premier Lig'de bir teklif bekliyor.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da toplam 243 resmi maça çıktı. Milli kaleci bu maçlarda 21.777 dakika süre aldı.

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