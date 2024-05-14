FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA, Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber
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14 Mayıs 2024 10:12
Son güncelleme 14 Mayıs 2024 10:18
FIFA'dan Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a kötü haber geldi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; FIFA, sezon ortasında Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdi.

Adana Demirspor'un Hollandalı çalıştırıcıya 142 bin euro borcunu ödememesi nedeniyle cezaya çarptırıldığı belirtildi. 

47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı. 

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