Detroit Pistons'ın, basketbol operasyonları başkanı arayışında öne çıkan dört aday olduğu bildirildi.



Minnesota Timberwolves'un basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly'nin Pistons yönetiminin başında yer alması beklenen bir numaralı aday olmasının yanı sıra, Jon Horst'un herhangi bir görüşme için müsait olmayacak olmasıyla birlikte, başkanlık işi için başka adayların da ortaya çıktığı öne sürüldü.



The Athletic'ten James L. Edwards III ve Shams Charania, Connelly ile birlikte Trajan Langdon, Dennis Lindsey ve Marc Eversley'nin Pistons'ın muhtemel adayları arasında yer aldıklarını belirttiler.



Langdon şu anda New Orleans Pelicans'ın David Griffin yönetimindeki genel menajeri konumundayken, Lindsey, Dallas Mavericks'te danışmanlık görevinde yer alıyor ve Eversley ise, Arturas Karnisovas yönetimindeki Chicago Bulls'un genel menajerliğini üstleniyor.





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