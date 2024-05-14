Bir Galatasaray klasiği; 'Mayıslar Bizimdir'

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Galatasaray... Sarı-kırmızılı takım bir kez daha 'Mayıslar bizimdir' sloganını gerçeğe dönüştürmek üzere.
Son 5 şampiyonluğunda mayıs ayında 22 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyetle şov yapmıştı. Bir Galatasaray klasiği haline gelen mayıs galibiyetleri bu sezon da devam etti.
Sarı-kırmızılılar önce Sivasspor'u (6-1) daha sonra ise Karagümrük'ü (3-2) devirdi. Mayıs ayındaki muhteşem performansını 24'te 21'e çıkaran Galatasaray, artık gözünü derbiye çevirdi. Okan Buruk ve öğrencileri, bu hafta Fenerbahçe'yi de yenip 24. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.
KAYIPLAR KUPA SONRASI
Galatasaray'ın son 5 şampiyonluğunda mayıs ayında yaşadığı 3 puan kaybı şampiyonluğu garantiledikten sonra geldi.
2012-13'te şampiyon gittiği Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Galatasaray, 2014-2015'te Çaykur Rize'yle 1-1 berabere kaldı. 2018-19'da ise yine şampiyon gittiği Sivas'a 4-3 mağlup oldu. Galatasaray bu kez kayıp yaşamak istemiyor.
Son 5 şampiyonluğunda mayıs ayında 22 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyetle şov yapmıştı. Bir Galatasaray klasiği haline gelen mayıs galibiyetleri bu sezon da devam etti.
Sarı-kırmızılılar önce Sivasspor'u (6-1) daha sonra ise Karagümrük'ü (3-2) devirdi. Mayıs ayındaki muhteşem performansını 24'te 21'e çıkaran Galatasaray, artık gözünü derbiye çevirdi. Okan Buruk ve öğrencileri, bu hafta Fenerbahçe'yi de yenip 24. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.
KAYIPLAR KUPA SONRASI
Galatasaray'ın son 5 şampiyonluğunda mayıs ayında yaşadığı 3 puan kaybı şampiyonluğu garantiledikten sonra geldi.
2012-13'te şampiyon gittiği Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Galatasaray, 2014-2015'te Çaykur Rize'yle 1-1 berabere kaldı. 2018-19'da ise yine şampiyon gittiği Sivas'a 4-3 mağlup oldu. Galatasaray bu kez kayıp yaşamak istemiyor.