Fred'e Suudi Arabistan'dan transfer kancası

Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yıldız isim Fred'in menajeri, Suudi Arabistan'dan 2 teklif birden getirebileceğini yönetime iletti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fred'e Suudi Arabistan'dan transfer kancası
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14 Mayıs 2024 11:14
Son güncelleme 14 Mayıs 2024 11:16
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek yılların da planlamasını yapan sarı-lacivertlilerde, taraftarların sevgilisi halinde gelen yıldız isim Fred takımdan ayrılabilir.

ARABİSTAN'DAN İKİ TEKLİF

Fred'in menajeri, Suudi Arabistan'dan 2 teklif birden getirebileceğini yönetime iletti. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ayrıca yıldız oyuncunun kontratında 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.

YÖNETİM ROTA ÇİZECEK

Fred'e güncel verilere göre 19 milyon Euro değer biçiliyor. Yönetim, gelecek astronomik tekliflere göre bir plan yapacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 33 mücadelede görev alan Fred, 3 gol, 8 asist kaydetti. 

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