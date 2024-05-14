Fred'e Suudi Arabistan'dan transfer kancası

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek yılların da planlamasını yapan sarı-lacivertlilerde, taraftarların sevgilisi halinde gelen yıldız isim Fred takımdan ayrılabilir.
ARABİSTAN'DAN İKİ TEKLİF
Fred'in menajeri, Suudi Arabistan'dan 2 teklif birden getirebileceğini yönetime iletti. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ayrıca yıldız oyuncunun kontratında 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.
YÖNETİM ROTA ÇİZECEK
Fred'e güncel verilere göre 19 milyon Euro değer biçiliyor. Yönetim, gelecek astronomik tekliflere göre bir plan yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 33 mücadelede görev alan Fred, 3 gol, 8 asist kaydetti.
ARABİSTAN'DAN İKİ TEKLİF
Fred'in menajeri, Suudi Arabistan'dan 2 teklif birden getirebileceğini yönetime iletti. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ayrıca yıldız oyuncunun kontratında 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.
YÖNETİM ROTA ÇİZECEK
Fred'e güncel verilere göre 19 milyon Euro değer biçiliyor. Yönetim, gelecek astronomik tekliflere göre bir plan yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 33 mücadelede görev alan Fred, 3 gol, 8 asist kaydetti.