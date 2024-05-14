Tottenhamlı yıldız Beşiktaş'a önerildi: Lo Celso!

Yeni sezon için menajerler orta saha arayan Beşiktaş'a Tottenham'ın Arjantinli yıldızı Giovanni Lo Celso teklif etti. Kara Kartal sezon sonu oyuncu için harekete geçebilir.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenhamlı yıldız Beşiktaş'a önerildi: Lo Celso!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 11:25
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler Tottenham Hotspur'un Arjantinli orta sahası Giovanni Lo Celso'yu önerdi.

İngiliz ekibi ile 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen takımdan ayrılmak isteyen yıldızın şartların oluşması halinde Beşiktaş'a imza atabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DEĞERLENDİRİYOR

Beşiktaş'ın yönetiminin de şu anda yıldız oyuncuyu değerlendirdiği ve alınacak karara göre sezon sonu teklif yapılabileceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham formasıyla bu sezon 23 maçta 590 dakika sahada kalan Lo Celso takımı adına 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery