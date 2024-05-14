Florya, şampiyonluğu bekliyor

Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da Karagümrük deplasmanında oyuncu eşleri ve aileleri Olimpiyat Stadı'nda hazır bulundu.
Protokol tribünü yanında maçı heyecanla izleyen 100'e yakın A Takım yakını, bir yandan da Fenerbahçe- Kayserispor maçının sonucunu takip etti. Şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılarda takım otobüsüne olası kutlamalarda eşlik edecek kameralar ayarlandı, Florya'da güvenlik önlemleri artırıldı.
Taraftarın akın edeceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı.
Protokol tribünü yanında maçı heyecanla izleyen 100'e yakın A Takım yakını, bir yandan da Fenerbahçe- Kayserispor maçının sonucunu takip etti. Şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılarda takım otobüsüne olası kutlamalarda eşlik edecek kameralar ayarlandı, Florya'da güvenlik önlemleri artırıldı.
Taraftarın akın edeceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı.