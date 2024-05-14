Florya, şampiyonluğu bekliyor

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da Florya'da kupa için hazırlıklar tamamlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Florya, şampiyonluğu bekliyor
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14 Mayıs 2024 11:58
Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da Karagümrük deplasmanında oyuncu eşleri ve aileleri Olimpiyat Stadı'nda hazır bulundu.

Protokol tribünü yanında maçı heyecanla izleyen 100'e yakın A Takım yakını, bir yandan da Fenerbahçe- Kayserispor maçının sonucunu takip etti. Şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılarda takım otobüsüne olası kutlamalarda eşlik edecek kameralar ayarlandı, Florya'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Taraftarın akın edeceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı.

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