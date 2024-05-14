Takımlar Sezon O G M Anadolu Efes 39 307 201 106 Beşiktaş 25 126 57 69 Fenerbahçe 38 265 168 97 Galatasaray 33 189 97 92 Pınar Karşıyaka 28 117 46 71 Türk Telekom 22 102 40 62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı çarşamba günü oynanacak 2 maçla başlayacak.Anadolu Efes, çarşamba günü Türk Telekom'u konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.Günün diğer karşılaşmasında ise Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, iki galibiyet alan ekibin yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final programı şu şekilde:18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)20.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)20.30 Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)20.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet (Muradiye)Ligde 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Bu sezon 11. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Fenerbahçe, play-off'ta 39. kez yer alacak.Bu sezon 34. kez play-off'ta oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı. İkişer şampiyonluğu bulunan ekiplerden Pınar Karşıyaka en son 2014-2015'te, Beşiktaş Emlakjet de 2011-2012'de şampiyonluk yaşadı.Bu sezona kadar 42 farklı ekibin yer aldığı play-off'ta Aliağa Petkimspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk kez mücadele edecek.Play-off oynayacak takımların dışında Eczacıbaşı'nın 8, İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de birer şampiyonluğu bulunuyor.Play-off'ta mücadele edecek ekiplerin bu sezona kadar play-off'ta aldığı sonuçlar şöyle: