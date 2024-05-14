Ali Koç seçim için harekete geçti

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular Süper Lig'de kalan iki maça odaklanırken, Başkan Ali Koç ise genel kurul için çalışmalarına start verdi. Sarı-lacivertli takımın patronunun daha güçlü bir yönetim kuracağı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ali Koç seçim için harekete geçti
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14 Mayıs 2024 10:37
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular tüm dikkatini kalan iki maça verirken, Başkan Ali Koç ise bu ay yapılacak genel kurul için çalışmalarına başladı.

DAHA GÜÇLÜ YÖNETİM

Daha önce Sadettin Saran adaylığını açıklamış, ardından cumartesi günü Başkan Koç ile yaptığı görüşmenin ardından çekilip onu destekleme kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Ali Koç çalışmalarına start verdi. Sarı-lacivertli takımın patronunun yeni döneme daha güçlü bir yönetimle gireceği öğrenildi.

Daha önce kupalar için tecrübeli teknik adamları göreve getiren, yıldız futbolcuları takıma kazandıran Ali Koç, bu kez yönetim tarafını da pas geçmeyecek. Başarının sadece yapılan transferlerle gelmeyeceğini düşünen Başkan Koç, sarı- lacivertli idarecilere yeni isimi de ekleyecek, yönetim kanadı da çok güçlenecek. 

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