Milwaukee Bucks'ın tecrübeli guardı Patrick Beverley, bu yaz Milwaukee'de kalmak istediğini söyledi.



Bucks'ta kalma arzusunu dile getiren Beverley, ligin ticari boyutunun ve genel performansının sözleşme müzakerelerini etkileme potansiyelinin farkında olduğunun altını çizdi.



35 yaşındaki oyuncu, playofflardaki performansını gerekçe göstererek bu yaz serbest oyuncu döneminde maaş artışı istediğini de sözlerine ekledi:



"Milwaukee'de kalmak istiyorum. Burada ne olacağını görmek istiyorum ama playofflarda da maaşımda ufak bir artış elde edecek kadar iyi oynamıştım. Bunlar işin ticari tarafı. Yani ne olacaksa olur."



Beverley oynayacağı herhangi takımda, Milwaukee'nin Indiana Pacers'a karşı playoff serisindeki bir deplasman maçında taraftarlarla arasında yaşadığı sürtüşmeden ötürü aldığı dört maç uzaklaştırma cezasını çekecek.



Bucks guardı bu sezon 73 maçta 6,2 sayı, 3,3 ribaund ve 2,9 asist ortalamaları yakalamıştı.





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