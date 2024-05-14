Rodrigo Becao'nun Galatasaray üzüntüsü

Fenerbahçe'de daha önce oynanan Galatasaray maçı kaçıran Rodrigo Becao, hafta sonunda oynanacak Galatasaray maçını bu kez de cezası sebebiyle kaçıracak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rodrigo Becao'nun Galatasaray üzüntüsü
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14 Mayıs 2024 10:47
Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao, sezon başında Djiku ile harika bir uyum sağlamıştı. Becao, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli stoper bu nedenle sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde oynayamadı.

Becao, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkması nedeniyle o karşılaşmada da Sarı-kırmızılılar'a karşı sahaya çıkamadı.

Yıldız futbolcu, hafta sonundaki derbiyi iple çekiyordu. Ancak Kayseri maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve yine Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek olan Becao büyük üzüntü yaşıyor.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe ile 21 maça çıkan Becao, 1 gol kaydetti.

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