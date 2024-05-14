Rodrigo Becao'nun Galatasaray üzüntüsü

Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao, sezon başında Djiku ile harika bir uyum sağlamıştı. Becao, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli stoper bu nedenle sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde oynayamadı.
Becao, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkması nedeniyle o karşılaşmada da Sarı-kırmızılılar'a karşı sahaya çıkamadı.
Yıldız futbolcu, hafta sonundaki derbiyi iple çekiyordu. Ancak Kayseri maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve yine Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek olan Becao büyük üzüntü yaşıyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 21 maça çıkan Becao, 1 gol kaydetti.
Becao, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkması nedeniyle o karşılaşmada da Sarı-kırmızılılar'a karşı sahaya çıkamadı.
Yıldız futbolcu, hafta sonundaki derbiyi iple çekiyordu. Ancak Kayseri maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve yine Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek olan Becao büyük üzüntü yaşıyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 21 maça çıkan Becao, 1 gol kaydetti.
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