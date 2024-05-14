San Antonio Spurs'ün bu yaz Atlanta Hawks guardı Trae Young'ı kadroya katması ihtimalinin, takımın yıldızı Victor Wembanyama'nın "ilgisini çektiği" iddia edildi.



Bu yaz Wembanyama'nın yanına bir oyun kurucu eklemesi beklenen Spurs ekibinin potansiyel hedeflerden birinin Young olduğu öne sürülmüştü.



Yakın zamanda Hawks yıldızının olası ayrılışı ve takımın bu sene lotaryada kazandığı 1 numaralı draft hakkını takas aracı olarak kullanabileceği yönünde bazı dedikodular ortaya atılmıştı.



'The Hoop Collective' isimli podcast'te konuşan ESPN'den Tim MacMahon, Spurs'ün Young'la takas yapma ihtimalinin Wemby'nin "ilgisini çektiğine" inanıldığını belirtti:



"Wemby'yi tanıyan bazı insanlarla yaptığım sohbetlerde, en azından bu fikre ilgi duyduğunu düşündüklerini aktarabilirim. Şimdi, bu fikre ilgi duymak ve bunu talep etmek çok farklı şeyler. Bu plan Gregg Popovich'in hoşuna gider mi, gitmez mi ondan hiç emin değilim."



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, rakip takımların Hawks'ın bu yaz Young'ı takasa açabileceğine dair inancının giderek arttığını bildiriyordu.



Bu yılki draftta iki lotarya seçimine sahip olan San Antonio, aynı zamanda önümüzdeki üç yıl boyunca Atlanta'nın draft haklarına da sahip olduğundan dolayı Young'ı kadrosuna katma konusunda eşsiz bir konumda.





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