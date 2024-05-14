Galatasaray, son 8 haftada coştu!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde oynadığı 8 maçta 31 gol attı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son 8 haftada coştu!
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14 Mayıs 2024 10:43
Galatasaray, deplasmanda 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisinden sonra hücumda adeta patlama yaptı; gol oldu yağdı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 maçında 31 gol attı: Rizespor ve Sivasspor'a 6; Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'a 4'er, Adana Demirspor ve Karagümrük'e 3, Hatayspor'a 1.

Galatasaray, bu 8 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü.

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