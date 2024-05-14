Fenerbahçe, Batshuayi için harekete geçti

Fenerbahçe'de sezon sonunda kontratı bitecek Michy Batshuayi'nin menajeri İstanbul'a davet edildi.
Ali Koç, seçimi beklemeden Belçikalı golcünün işini bitirmek istiyor. Başarılı golcüyle bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli yönetim Batshuayi ayrılmak isterse de opsiyon maddesini devreye sokarak bedelsiz gitmesinin önüne geçecek. İngiltere'den teklifleri olduğu belirtilen Batshuayi de önceliğini Fenerbahçe'ye veriyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 42 maça çıkan Batshuayi, 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Ali Koç, seçimi beklemeden Belçikalı golcünün işini bitirmek istiyor. Başarılı golcüyle bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli yönetim Batshuayi ayrılmak isterse de opsiyon maddesini devreye sokarak bedelsiz gitmesinin önüne geçecek. İngiltere'den teklifleri olduğu belirtilen Batshuayi de önceliğini Fenerbahçe'ye veriyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 42 maça çıkan Batshuayi, 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU