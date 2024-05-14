New York Knicks'in pivotu Mitchell Robinson'ın, sakatlanan sol ayak bileğinden geçirdiği ikinci bir operasyonun ardından playoffların geri kalanında forma giymeyeceği bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Robinson'ın ayak bileğinde Knicks'in Indiana Pacers karşısında aldığı 1. maç galibiyetinin ardından çekilen MR'da stres sakatlığı olduğunun ortaya çıktığını ve altı ila sekiz hafta içinde takım tarafından yeniden değerlendirileceğini belirtmişti.



Halihazırda Julius Randle ve OG Anunoby gibi önemli oyuncularından yoksun olan Knicks'te Isaiah Hartenstein'ın 5. maçtaki durumu ise, bir önceki maçın ikinci çeyreğinin ortasında sol omzundan sakatlanmasının ardından belirsizliğini koruyor.



New York'un son üç maçını kaçıran Robinson, ilk olarak Philadelphia 76ers'a karşı playoffların ilk turunda sakatlanmış ve sonrasında serinin geri kalanında geri dönmeden önce 4. maçta forma giymişti.



Robinson, altı yıllık NBA kariyerinin büyük bölümünde sakatlık sorunlarıyla boğuşmuş ve bu sezon sadece 31 normal sezon maçında oynayarak, kariyerinde bu alanda en düşük seviyeyi görmüştü.





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