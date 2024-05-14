Galatasaray'da hedef yeniden Donny van de Beek

Galatasaray, daha önce de gündeme gelen Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in peşine düştü.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da hedef yeniden Donny van de Beek
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14 Mayıs 2024 09:29
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde de Avrupa'da yankı uyandıracak hamleler yapıyor.

İspanyol basınında yer haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Eintracht Frankfurt'ta kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan Donny van de Beek'in peşine düştü.

Galatasaray'ın geçen sezon da ilgilendiği 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu bu kez kadrosuna katmaya kararlı olduğu kaydedildi.

Galatasaray, Manchester United'ın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Yıldız futbolcu Inter ve Real Sociedad'ın da gündeminde yer alıyor.

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