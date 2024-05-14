THY EuroLeague MVP'si: Mike James

AS Monaco forması giyen Mike James, THY EuroLeague'de 2023/24 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
EuroLeague'de oynadığı 39 maçta 17.9 sayı, 4.1 ribaund, 5.1 asist, 1.2 top çalma istatistikleri tutturan 33 yaşındaki James, sayı krallığında ikinci, asist krallığında yedinci, ribaundlar içinde ise kısa oyuncular arasında en iyi oyunculardan biri oldu.
Mike James, sezon içerisinde efsanevi Vassilis Spanoulis'i geride bırakarak EuroLeague'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olmuştu.
Öte yandan Mike James, Anthony Parker'ın 2006'da kazanması sonrası THY EuroLeague'de MVP ödülü alan ilk Amerikalı oyuncu oldu.
İşte modern EuroLeague tarihinin MVP'leri
2005 - Anthony Parker, Maccabi
2006 - Anthony Parker, Maccabi
2007 - Theo Papaloukas, CSKA Moskova
2008 - Ramunas Siskauskas, CSKA Moskova
2009 - Juan Carlos Navarro, Barcelona
2010 - Milos Teodosic, Olympiakos
2011 - Dimitris Diamantidis, Panathinaikos
2012 - Andrei Kirilenko, CSKA Moskova
2013 - Vassilis Spanoulis, Olympiakos
2014 - Sergio Rodriguez, Real Madrid
2015 - Nemanja Bjelica, Fenerbahçe
2016 - Nando De Colo, CSKA Moskova
2017 - Sergio Llull, Real Madrid
2018 - Luka Doncic, Real Madrid
2019 - Jan Vesely, Fenerbahçe
2020 - Ödül verilmedi.
2021 - Vasilije Micic, Anadolu Efes
2022 - Nikola Mirotic, Barcelona
2023 - Aleksandar Vezenkov, Olympiakos
2024 - Mike James, Monaco
EuroLeague'de oynadığı 39 maçta 17.9 sayı, 4.1 ribaund, 5.1 asist, 1.2 top çalma istatistikleri tutturan 33 yaşındaki James, sayı krallığında ikinci, asist krallığında yedinci, ribaundlar içinde ise kısa oyuncular arasında en iyi oyunculardan biri oldu.
Mike James, sezon içerisinde efsanevi Vassilis Spanoulis'i geride bırakarak EuroLeague'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olmuştu.
Öte yandan Mike James, Anthony Parker'ın 2006'da kazanması sonrası THY EuroLeague'de MVP ödülü alan ilk Amerikalı oyuncu oldu.
İşte modern EuroLeague tarihinin MVP'leri
2005 - Anthony Parker, Maccabi
2006 - Anthony Parker, Maccabi
2007 - Theo Papaloukas, CSKA Moskova
2008 - Ramunas Siskauskas, CSKA Moskova
2009 - Juan Carlos Navarro, Barcelona
2010 - Milos Teodosic, Olympiakos
2011 - Dimitris Diamantidis, Panathinaikos
2012 - Andrei Kirilenko, CSKA Moskova
2013 - Vassilis Spanoulis, Olympiakos
2014 - Sergio Rodriguez, Real Madrid
2015 - Nemanja Bjelica, Fenerbahçe
2016 - Nando De Colo, CSKA Moskova
2017 - Sergio Llull, Real Madrid
2018 - Luka Doncic, Real Madrid
2019 - Jan Vesely, Fenerbahçe
2020 - Ödül verilmedi.
2021 - Vasilije Micic, Anadolu Efes
2022 - Nikola Mirotic, Barcelona
2023 - Aleksandar Vezenkov, Olympiakos
2024 - Mike James, Monaco
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