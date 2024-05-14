Galatasaray'da Abdülkerim kulübeye geçiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde savunmada Abdülkerim Bardakcı yerine Davinson Sanchez'e forma vermeyi planlıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Abdülkerim kulübeye geçiyor!
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14 Mayıs 2024 09:45
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta savunmada kötü bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe derbisinde kulübeye geçmesi bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide Abdülkerim yerine Davinson Sanchez'e forma vermeyi planlıyor.

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray'da 43 maçta sahaya çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol sevinci yaşadı.

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