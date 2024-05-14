Galatasaray'da her mevkinin adamı: Barış Alper

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, oynadığı her mevkide değişilmez oldu ve yüksek performans gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da her mevkinin adamı: Barış Alper
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14 Mayıs 2024 12:02
Galatasaray kariyerine sağ açık olarak başlayan Barış Alper Yılmaz, bu bölgede Hakim Ziyech ve Tete ile girdiği forma rekabetini kazandı, ilk 11'in bankosu oldu.

Milli oyuncu sağ açıktan sonra sol bekte, sağ bekte ve forvette de görev verildiğinde elinden geleni yaparken Alanya deplasmanında sol açığa geçen Barış Alper, attığı 2 golle galibiyeti getirdi.

Solda oynamaya devam eden 2000 doğumlu yıldız futbolcu, 2 asist yaptığı Sivasspor maçının ardından Fatih Karagümrük deplasmanına damgasını vurdu. İlk golü atan, ikinci golde Dries Mertens'e asist yapan ve üçüncü galibiyet golünü hazırlayan Barış Alper'i maç sonrası taraftarlar özel olarak tribüne çağırdı.

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