Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, son 4 lig maçında sadece bir dakika süre alabildi.
Fatih Karagümrük maçına da son anlarda dahil olan tecrübeli futbolcu, Sivasspor ve Pendikspor sınavlarında kulübede oturmuş, Adana Demirspor deplasmanına ise ağrılarını gerekçe göstererek gitmemişti.
Zaha'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması ve İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Zaha, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.
Fatih Karagümrük maçına da son anlarda dahil olan tecrübeli futbolcu, Sivasspor ve Pendikspor sınavlarında kulübede oturmuş, Adana Demirspor deplasmanına ise ağrılarını gerekçe göstererek gitmemişti.
Zaha'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması ve İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Zaha, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.