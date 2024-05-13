Galatasaray'da derbi öncesi korkulan olmadı!

Galatasaray'da sınırda yer alan oyuncular, Fatih Karagümrük karşısında kart görmedi. Sarı-kırmızılılar, derbiye tam kadro çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi öncesi korkulan olmadı!
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13 Mayıs 2024 09:49
Süper Lig'de kritik Fatih Karagümrük deplasmanına çıkarken Galatasaray'da tam 7 futbolcu sarı kart cezası sınırındaydı.

Sarı-Kırmızılı ekipte Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, bu maçta sarı kart görmesi durumunda 37. haftada RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecekti. Ancak Okan Buruk'un uyarılarını dikkate alan sınırdaki isimler, 90 dakikayı kartsız tamamlayarak fire vermediler.

Hafta içinde farklı bir senaryo yaşanmazsa, Galatasaray evindeki Fenerbahçe derbisine de tam kadro çıkacak.

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