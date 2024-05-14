"Filenin Efeleri"nin İtalya kampı sona erdi

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'da sürdürdüğü kampı noktaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
'Filenin Efeleri'nin İtalya kampı sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 13:33
Antalya'da düzenlenecek 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 1. ayak karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın İtalya kampı tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak Cavalese kentine giderek turnuvaya katılan "Filenin Efeleri"nin hazırlık kampı sona erdi.

Hazırlık turnuvasında oynadığı ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan milli takım, VNL hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

Milliler, Antalya'da 21 Mayıs'ta Kanada, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa ve 26 Mayıs'ta ABD ile karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery