Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, daha fazla üç sayılık atış yapmak istememesinin sebeplerini açıkladı.



James, koç ekibinin teşvikine rağmen üç sayılık atış miktarını artırma konusundaki isteksizliğine ışık tuttu.



JJ Redick ile 'Mind the Game' isimli podcast'i sırasında LeBron, modern basketboldaki daha yüksek üç sayı denemeleri eğilimine uyum sağlama konusunda hissettiği baskıyı şu şekilde açıkladı:



"Bazı antrenörlerimizin benden daha fazla üçlük atmamı istediğini kesinlikle söyleyebilirim. Teşvik ediyorlar ama yapamıyorum. Bu bir ego meselesi değil. Maç başına 12-14 üçlük atsam, altı ya da yedi tanesini sokabileceğimi düşünüyorum. Ancak o zaman da savunmaya yeterince baskı kurmamış oluyorum. Onları biraz korkutmam da gerekiyor."



Bu sezon üçlük çizgisi gerisinden %41 şut isabetiyle oynayan James, maç başına 5,1 üç sayılık atış denemiş ve şut tercihlerinde seçici davranmıştı.





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