Galatasaray'da son dakikalarda 9 puan!

Galatasaray, bu sezon 3 maçta son dakikalarda bulduğu gollerle hanesine 9 puan yazdırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da son dakikalarda 9 puan!
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14 Mayıs 2024 11:36
Geriye düştüğü Fatih Karagümrük'ü son dakika golüyle yenip Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray, bitime 2 hafta kala 24. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray bu sezon, Gaziantep FK'yı Barış Alper Yılmaz (2-1) ve Kasımpaşa'yı Carlos Vinicius'un golüyle (4-3) son dakikalarda devirmesinin ardından Karagümrük'e de Berkan Kutlu'nun şık vuruşuyla (3-2) aynı tarifeyi uyguladı.

Bu şekilde rakiplerini tam 11 kez avlayan Galatasaray, hanesine 9 puan yazdırdı.

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