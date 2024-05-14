Galatasaray'da son dakikalarda 9 puan!

Geriye düştüğü Fatih Karagümrük'ü son dakika golüyle yenip Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray, bitime 2 hafta kala 24. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.
Galatasaray bu sezon, Gaziantep FK'yı Barış Alper Yılmaz (2-1) ve Kasımpaşa'yı Carlos Vinicius'un golüyle (4-3) son dakikalarda devirmesinin ardından Karagümrük'e de Berkan Kutlu'nun şık vuruşuyla (3-2) aynı tarifeyi uyguladı.
Bu şekilde rakiplerini tam 11 kez avlayan Galatasaray, hanesine 9 puan yazdırdı.
Galatasaray bu sezon, Gaziantep FK'yı Barış Alper Yılmaz (2-1) ve Kasımpaşa'yı Carlos Vinicius'un golüyle (4-3) son dakikalarda devirmesinin ardından Karagümrük'e de Berkan Kutlu'nun şık vuruşuyla (3-2) aynı tarifeyi uyguladı.
Bu şekilde rakiplerini tam 11 kez avlayan Galatasaray, hanesine 9 puan yazdırdı.