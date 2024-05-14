Hull City'de ayın oyuncusu Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Hull City'de ayın oyuncusu Abdülkadir Ömür
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14 Mayıs 2024 12:52
İngiltere Championship ekibi Hull City'de nisan ayının en iyi futbolcusu, milli oyuncu Abdülkadir Ömür oldu.

Hull City Kulübü, yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan Abdülkadir Ömür'ün ayın futbolcusu seçildiğini duyurdu.

Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü.

Abdülkadir, geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yendikleri lig maçında Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı.

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