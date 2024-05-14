Los Angeles Lakers'ın, 2024 NBA Draftı'nda yıldız oyuncusu LeBron James'in oğlu Bronny James'i seçme ihtimalinin olabileceği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, 'Get Up' isimli programda Lakers'ın 2024 NBA Draft'ında kalması beklenen ve NBA tarafından tıbbi onay alan Bronny'yi seçebilmesi ihtimali hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Son birkaç aydır, LeBron ve Bronny James'in menajeri olan Rich Paul, Bronny James'i draft etmenin LeBron'u almak anlamına geldiği konseptini ortadan kaldırmak için çaba gösteriyordu.



Ben LeBron'un gelecek ay kontratından çekileceğine ve bunu yapmak isteyebileceğinin birkaç nedeni olduğuna inanıyorum. Bronny ile oynama ihtimalinin da listede yer aldığını düşünsem de, bunun başta gelen sebepler arasında olduğunu sanmıyorum. Fakat Lakers'ta kalır diye düşünüyorum.



Ayrıca şunu da söylemeliyim ki eğer Lakers'ın Bronny James'i seçme şansı varsa bunu yapacaklardır. İster 55. sıradan seçilsin, ister draftta başka bir seçim alacakları bir anlaşma yapsınlar, bence denerler. Ama birinci öncelikleri olmaz gibi."



Raporlar, Lakers'ın LeBron'u önümüzdeki yıllar için tutmaya istekli olduğunu ve bunun yıldız oyuncunun Bronny ile birlikte oynayabileceği bir senaryoyu potansiyel olarak kolaylaştırdığını gösteriyordu.





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