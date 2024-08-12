Fenerbahçe'nin Deniz Eren teklifine ret!

Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer için yaptığı teklifi geri çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Deniz Eren teklifine ret!
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12 Ağustos 2024 10:01
Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor ile oynadığı maçta rakip takımın kalesini koruyan 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer gündemi meşgul etti.

Kadıköy'de sadece bir gol yiyen ve başarılı bir performans ortaya koyan genç yeteneğin, sarı-lacivertli takımın takibinde olduğu öğrenildi.

Deniz, Adana yönetiminden resmen istenirken oyuncusuna güvenen Başkan Murat Sancak, gelecek yıllarda çok daha büyük paralarla Deniz'i satacağına inandığı için teklifi geri çevirdi. 

 
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