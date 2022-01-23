Fenerbahçe'nin asist makinesi Enner Valencia

Fenerbahçe'de Sivas karşısında da asist yapan Enner Valencia, bu alanda takımın en çok asist yapan oyuncusu konumunda...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin asist makinesi Enner Valencia
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23 Ocak 2022 13:59
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia dün forvet arkasında görev aldı.

32 yaşındaki oyuncu buradaki performansıyla Fenerbahçe'nin ataklarında etkili bir rol üstlendi.

Dakikalar 18'i gösterirken de soldan taşıdığı topta Zajc'ta gol pası veren Valencia bu sezon ligde 6. kez asist yapmış oldu.

3 de gol atan Valencia 9 gole katkı verirken bu alanda Mesut Özil (7 gol 2 asist) Fenerbahçe'nin en iyisi oldu. Deneyimli oyuncunun resmi maçlarda 9 gol 7 asistle 16 gollük katkısı bulunuyor.

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