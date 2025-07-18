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Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona yakın!

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde önemli aşamayı geride bıraktı. Sarı-lacivertli ekip, hem oyuncu hem de kulübü PSG ile anlaşmaya vardı.

calendar 18 Temmuz 2025 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona yakın!
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Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Milan Skriniar transferinde mutlu sona oldukça yakın.

A Spor'un geçtiği habere göre, sarı-lacivertliler hem Slovak stoper Milan Skriniar hem de kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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