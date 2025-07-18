Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona yakın!

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Milan Skriniar transferinde mutlu sona oldukça yakın.
A Spor'un geçtiği habere göre, sarı-lacivertliler hem Slovak stoper Milan Skriniar hem de kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.
KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
A Spor'un geçtiği habere göre, sarı-lacivertliler hem Slovak stoper Milan Skriniar hem de kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.
KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.