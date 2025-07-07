Fenerbahçe, Milan Skriniar'la el sıkıştı!

Fenerbahçe, PSG forması giyen Milan Skriniar'ın transferi için prensipte anlaşma sağladı.

calendar 07 Temmuz 2025 11:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Milan Skriniar'la el sıkıştı!
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Fenerbahçe, tecrübeli stoper Milan Skriniar için kulübü PSG ile önemli aşama kaydetti.

Sarı-lacivertliler, Fransız devi Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

SKRINIAR İÇİN RAKAMLAR BELLİ OLDU

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Fenerbahçe, Slovak stoper için PSG'ye 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakama ek olarak 3 milyon Euro'ya kadar bonus ödemesi yapılacak.

MAAŞI

Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki deneyimli savunmacıya ödeyeceği yıllık ücret de belli oldu. Milan Skriniar, İstanbul devinde bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon Euro kazanacak. 

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