Fenerbahçe, menajerini İstanbul'a çağırdı: Al Musrati

Yaz transfer döneminde aldığı isimlerle geniş bir kadro kuran Fenerbahçe, 6 numara transferinde de mutlu sona çok yakın...
UEFA'ya Konferans Ligi için gönderilen listede Crespo yer alırken, hem yönetim hem de teknik heyet, Süper Lig için yeni bir altı numara alınmasında görüş birliğine varmıştı. Sarı-lacivertliler, Bragalı yıldız Al Musrati'nin menajeriyle görüşecek.
Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi.
15 MİLYON EURO İSTEDİLER
Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Al Musrati için 8 milyon euro öneren Fenerbahçe, Braga'dan "15 milyon euro" yanıtını aldı.
Fenerbahçe'nin bekleyişe geçtiği Musrati transferini yeniden alevlendiren ise Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon euro'luk cezaya çarptırılması. Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al Musrati satması gerekiyor.
FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.
SON MAÇ YEDEKTİ
Öte yandan Braga'da vazgeçilmezler arasında olan Musrati'nin önceki gün oynanan Moreirense mücadelesine yedek başlaması da transfer iddialarını güçlendirdi.
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, önceki gün kendisine transferle ilgili sorulan sorulara 6 numarada en iyisini almak için çalıştıklarını, ancak transfer yapmak için oyuncu almayacaklarını dile getirmişti.
AL MUSRATI KİMDİR?
1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.
UEFA'ya Konferans Ligi için gönderilen listede Crespo yer alırken, hem yönetim hem de teknik heyet, Süper Lig için yeni bir altı numara alınmasında görüş birliğine varmıştı. Sarı-lacivertliler, Bragalı yıldız Al Musrati'nin menajeriyle görüşecek.
Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi.
15 MİLYON EURO İSTEDİLER
Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Al Musrati için 8 milyon euro öneren Fenerbahçe, Braga'dan "15 milyon euro" yanıtını aldı.
Fenerbahçe'nin bekleyişe geçtiği Musrati transferini yeniden alevlendiren ise Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon euro'luk cezaya çarptırılması. Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al Musrati satması gerekiyor.
FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.
SON MAÇ YEDEKTİ
Öte yandan Braga'da vazgeçilmezler arasında olan Musrati'nin önceki gün oynanan Moreirense mücadelesine yedek başlaması da transfer iddialarını güçlendirdi.
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, önceki gün kendisine transferle ilgili sorulan sorulara 6 numarada en iyisini almak için çalıştıklarını, ancak transfer yapmak için oyuncu almayacaklarını dile getirmişti.
AL MUSRATI KİMDİR?
1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.